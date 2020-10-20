Хотите производить высокоградусный спирт в домашних условиях? Вас интересует качественное оборудование с гарантией, а не самогонные аппараты кустарного производства? Тогда вы попали точно по адресу! В интернет-магазине «AquaGradus» вы сможете подобрать и купить ректификационную колонну недорого, с доставкой по Украине! Предлагаем вам ознакомиться с ассортиментом наших моделей и сделать выбор в пользу той, которая наиболее будет соответствовать всем вашим критериям!
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 25 литров, соединение фланец Получай чисты..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 35 литров, соединение фланец Получай чисты..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 50 литров, соединение фланец Получай чисты..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 100 литров, соединение фланец Получай чист..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 25 литров, соединение кламп Получай чистый..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 35 литров, соединение кламп Получай чистый..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 50 литров, соединение кламп Получай чистый..
Ректификационная колонна AquaGradus™ "Альфа", комплект 100 литров, соединение кламп Получай чисты..
Ректификационная колонна — это одна из разновидностей самогонных аппаратов, которая используется в бытовом, домашнем самогоноварении. Она существенно отличается от других, более традиционных дистилляторов. Используя ее, вы сможете получить спирт высокого качества, крепость которого может быть более 90%.
Все ректификационные колонны, представленные на страницах нашего интернет-магазина, производятся в соответствии с авторскими чертежами. В совокупности с качественными материалами, которые мы используем для изготовления оборудования, это обеспечивает вас возможностью создавать практически чистый спирт, очищенный от различных примесей.
Для домашнего потребления или для коммерческих целей, ректификационные колонны АкваГрадус способны соответствовать всем основным критериям вашего выбора. Поэтому рекомендуем ознакомиться с характеристиками представленного нами оборудования и, при необходимости, проконсультироваться с представителями нашей компании, которые также помогут вам с выбором!
Работа ректификационной колонны основана на постоянном взаимодействии пара с жидкостями. Конструкция колонны устроена таким образом, что различные примеси, содержащиеся браге, испаряются при разных температурах. Следовательно, это позволяет отделить сивушные масла от воды и от спирта и получить, тем самым, чистый, качественный продукт.
В ректификационной колонне имеется специальная отметка, высота, в которой концентрация спиртовых паров наивысшая. Там же установлен заборный патрубок, откуда пары спирта попадают в конденсатор и стекают в емкость для сбора. И хотя способ производства в данном случае капельный и довольно медленный, но в итоге, это позволяет получить высокоградусный алкоголь!
Безусловно, для производства спирта, крепостью более 90%, наиболее важными являются 2 основных составляющих:
И если первый пункт целиком и полностью зависит от вас, то, что касается оборудования — в этом вам поддержку готовы оказать мы!
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