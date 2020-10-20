Хотите производить высокоградусный спирт в домашних условиях? Вас интересует качественное оборудование с гарантией, а не самогонные аппараты кустарного производства? Тогда вы попали точно по адресу! В интернет-магазине «AquaGradus» вы сможете подобрать и купить ректификационную колонну недорого, с доставкой по Украине! Предлагаем вам ознакомиться с ассортиментом наших моделей и сделать выбор в пользу той, которая наиболее будет соответствовать всем вашим критериям!

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Ректификационные колонны ТМ «AquaGradus»— особенность оборудования для производства спирта

Ректификационная колонна — это одна из разновидностей самогонных аппаратов, которая используется в бытовом, домашнем самогоноварении. Она существенно отличается от других, более традиционных дистилляторов. Используя ее, вы сможете получить спирт высокого качества, крепость которого может быть более 90%.

Все ректификационные колонны, представленные на страницах нашего интернет-магазина, производятся в соответствии с авторскими чертежами. В совокупности с качественными материалами, которые мы используем для изготовления оборудования, это обеспечивает вас возможностью создавать практически чистый спирт, очищенный от различных примесей.

Для домашнего потребления или для коммерческих целей, ректификационные колонны АкваГрадус способны соответствовать всем основным критериям вашего выбора. Поэтому рекомендуем ознакомиться с характеристиками представленного нами оборудования и, при необходимости, проконсультироваться с представителями нашей компании, которые также помогут вам с выбором!

Как работает ректификационная колонна?

Работа ректификационной колонны основана на постоянном взаимодействии пара с жидкостями. Конструкция колонны устроена таким образом, что различные примеси, содержащиеся браге, испаряются при разных температурах. Следовательно, это позволяет отделить сивушные масла от воды и от спирта и получить, тем самым, чистый, качественный продукт.

В ректификационной колонне имеется специальная отметка, высота, в которой концентрация спиртовых паров наивысшая. Там же установлен заборный патрубок, откуда пары спирта попадают в конденсатор и стекают в емкость для сбора. И хотя способ производства в данном случае капельный и довольно медленный, но в итоге, это позволяет получить высокоградусный алкоголь!

Безусловно, для производства спирта, крепостью более 90%, наиболее важными являются 2 основных составляющих:

Строгое соблюдение рецептуры приготовления напитка и необходимый температурный режим для его производства.

Качественное оборудование — ректификационная колонна.

И если первый пункт целиком и полностью зависит от вас, то, что касается оборудования — в этом вам поддержку готовы оказать мы!

Купить ректификационную колонну в интернет-магазине «AquaGradus» вы можете с доставкой в Харькове, Киеве, Львове, Одессе и других городах Украины.

Преимущества ректификационных колонн, представленных в интернет-магазине «AquaGradus»

Мы не только занимаемся реализацией, но и непосредственно производством самогонных аппаратов, ректификационных колонн в том числе. Именно поэтому купить все необходимое для производства домашнего спирта и спиртосодержащих напитков высокого качества вы можете у нас по наиболее приемлемым для вас ценам! Ректификационные колонны представлены в широком разнообразии производительности. Вы можете выбрать модель с емкостью для спиртовой браги от 25 до 100 литров, или вовсе без емкости, если в ее наличии для вас нет никакой необходимости (емкость вы купили у нас ранее). Все уплотнительные элементы, резинки изготовлены из качественного материала, благодаря чему купленный вами дистиллятор, в интернет магазине «AquaGradus» прослужит вам долгое время! Каждая из ректификационных колонн, представленных нами, перед поступлением в производство была тщательно рассчитана. В совокупности с использованием качественных материалов при изготовлении, все это гарантирует вам производство спирта поистине высокого уровня! Возможность изготовления алкоголя различных видов (кроме виски, коньяка и других благородных напитков), что позволит вам удовлетворить собственные гастрономические приоритеты и удивить своим напитком всех близких и друзей!

Купить ректификационную колонну с доставкой в Украине — интернет-магазин «AquaGradus»

Если вы хотите приобрести качественное и надежное оборудование для спиртоварения недорого, выбирайте необходимую вам модель ректификационных колонн в нашем интернет-магазине!

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